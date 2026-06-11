Muere histórico locutor de radio chileno: “Extrañaremos su voz, su risa y su encantador programa” / demaerre

Esta semana se dio a conocer la muerte de un reconocido locutor radial chileno que marcó a la Región de O’Higgins. Se trata de Héctor Jara Figueroa, más conocido como “Tito Yarfi”.

“Con profundo pesar, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y cuñado”, se informó en las redes sociales.

Por años, “Don Tito” estuvo a la cabeza del programa Rinconcito Chileno, de radio Orocoipo de Rancagua.

El velorio fue el miércoles en Funerales Paz y la misa se realizó durante la mañana del jueves en la iglesia El Carmen de Rancagua, para luego dirigirse al cementerio N°1 de la ciudad.

En el mundo digital varias personas reaccionaron con tristeza a la noticia y recordaron su carrera frente al micrófono.

“Descanse en paz respetado y querido Tito Yarfi (...) Extrañaremos su voz, su risa contagiosa y su encantador programa”, señaló un usuario de Instagram. “Espero siga por siempre el hermoso programa Rinconcito Chileno”, expresó otra voz.