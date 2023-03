La Roja Femenina sufre un descenso en nuevo ranking FIFA de selecciones femeninas

Este viernes se dio a conocer una nueva entrega del ranking FIFA de selecciones femeninas, y en el caso de la escuadra chilena hubo un leve descenso después de no conseguir la clasificación al Mundial Femenino 2023.

Para esta actualización del listado, La Roja Femenina bajó un casillero y quedó en el puesto 39°. Rumania fue el país que desplazó a Chile en la posición 38°.

Según muestra el ranking FIFA, actualmente las diez mejores selecciones femeninas son Estados Unidos (1°), Alemania (2°), Suecia (3°), Inglaterra (4°), Francia (5°), Canadá (6°), España (7°), Países Bajos (8°), Brasil (9°) y Australia (10°).

En cuanto a los países sudamericanos, lidera Brasil como el mejor ubicado, seguido por Colombia (26°), Argentina (28°), Chile (39°), Paraguay (48°), Venezuela (51°), Ecuador (65°), Uruguay (66°) Perú (74°) y Bolivia (97°).

La próxima entrega del ranking FIFA de selecciones femeninas se publicará el 9 de junio, un mes antes de que inicie el Mundial Femenino 2023 (20 de julio).

#FIFAWWC co-hosts 🇦🇺 Australia climb into the top 10 of the #FIFARanking! 💪

🇺🇸 USA, 🇩🇪 Germany and 🇸🇪 Sweden hold the podium spots.

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) March 24, 2023