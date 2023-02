Patricio Ormazábal saca conclusiones tras su paso por La Roja Sub 20: “Nos estamos quedando atrás en la parte psicológica”

El extécnico de La Roja Sub 20, Patricio Ormazábal, visitó el estudio de ADN para conversar con Los Tenores en la edición de este martes, instancia en la cual analizó el desarrollo del Sudamericano de la categoría que le costó su salida del cargo.

“Es un golpe duro, hubo mucho tiempo de preparación para esto y es durísimo no haber logrado un sueño que teníamos como grupo. Los resultados son lo más importante y cuando terminamos sabíamos que sería muy difícil seguir”, aseguró el exvolante, que hizo su mea culpa en torno a la gestión del plantel.

“No logramos llegar a los jugadores y elevar el grado de tensión con que se debía afrontar el partido. La autocrítica es que no les trasmitimos lo difícil que sería el segundo partido con Uruguay después de haber jugado bien con Ecuador“, aseguró Patricio Ormazábal, que planteó la falta de “cintura” táctica de la selección chilena.

“Este equipo fue de menos a más. Por el tipo de torneo que es, uno tiene que adaptarse. Preparamos al equipo para jugar de una forma y a veces hay que ser más pragmáticos, no lo preparamos así. Es un punto que es responsabilidad mía“, sostuvo el entrenador de 44 años.

Patricio Ormazábal y el futuro del fútbol chileno

El técnico insistió en su autocrítica cuando calificó al plantel de “niños”. “Fue un error, son jóvenes en desarrollo, hay que comunicar de mejor forma. A cualquier adulto le influiría lo que va a pasar en su futuro, lo trabajamos con todos mediante conversaciones individuales. Mi fórmula fue aterrizarlos, todas esas cosas te hacen perder foco y energía”, explicó, junto con plantear las diferencias que vio en el Sudamericano.

“Tenemos mucho que avanzar en lo táctico y en la alta competencia los jugadores tienen que acostumbrarse a hacer cosas que no les gustan (…) En resultados es bajo lo que estamos haciendo, es parte de la formación de todos. Hay que hacer una análisis realista para ver de donde mejorar. Nos estamos quedando atrás en la parte psicológica. No hay mucha diferencia en la velocidad, más allá del biotipo“, remarcó, a la vez que criticó la regla del sub 21 en la Primera División.

“La parte buena es que le da más opciones, pero pierdes competitividad absolutamente. Si en un equipo no tienen tantos juveniles buenos, al final tienen que ir citados si o si. Es distinto a ganarte un puesto“, aseguró, a la vez que descartó la influencia de los representantes en la conformación de las nóminas de La Roja Sub 20.

“Me vinculan con uno y después con otro. Nunca he tenido influencia de un representante para que yo llamara a algún jugador. En el fútbol nos conocemos todos y sé que hay cuestionamientos si se concentran más llamados de un representante que de otro, pero no pasa. Nosotros necesitamos a los jugadores para ganar”, remarcó.

Al cierre de la charla, definió sus metas a corto plazo. “Ya espero tener la oportunidad en el fútbol profesional”, sentenció el exentrenador de la selección chilena sub 20.