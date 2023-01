Decisión tomada: Patricio Ormazábal dejó de ser el DT de La Roja Sub 20

Patricio Ormazábal no tendrá otra oportunidad inmediata en la banca de La Roja Sub 20 tras quedar eliminado del Sudamericano y finalmente dejó de ser el entrenador, decisión que fue ratificada durante este martes.

La ANFP optó por destituir al exfutbolista nacional luego de la opaca campaña de Chile en el certamen juvenil, donde el equipo no pudo superar la fase de grupos y se quedó sin chances de ir al Mundial de la categoría.

A pesar del fracaso en el Sudamericano Sub 20, el “Pato” tenía intenciones de continuar al mando del plantel. “Obvio que sí. Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá y he trabajado mucho”, señaló tras quedar eliminado del torneo, sin embargo, su deseo no se cumplió.

De esta manera finaliza el ciclo de Patricio Ormazábal en la banca de La Roja Sub 20 después de dos años de trabajos, desde que asumió en febrero del 2020.

Comunicado de la Federación

Por su parte, la Federación de Fútbol de Chile se pronunció con un comunicado en su sitio web para oficializar la salida de Ormazábal. “Agradecemos profundamente el compromiso, dedicación y entrega del Director Técnico y su equipo de trabajo, conformado por el ayudante técnico, Milovan Mirosevic, y preparador físico, Sebastián Rojas, quienes estuvieron al mando de La Roja Sub 20 desde febrero del 2020, y les desea mucho éxito en sus próximos desafíos”, agregó el organismo.