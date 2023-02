Patricio Ormazábal hace autocrítica de su proceso en La Roja Sub 20: “Fue un error decir que eran niños”

El ex entrenador de la selección chilena Sub 20, Patricio Ormazábal, “rompió el silencio” luego de haber sido despedido del cargo tras quedar fuera en la primera ronda del Sudamericano de la categoría que se disputó en Colombia.

En conversación con Futuro Fútbol Club, el también exvolante hizo una autocrítica en torno a su proceso y más específicamente cuando calificó a los jugadores como “niños que debe proteger”, lo que generó amplios cuestionamientos a su gestión.

“Fue un error usar esa palabra, lo que menos fuimos era a tratar a los jugadores como niños. La exigencia que le metimos a ellos desde compromiso, respeto, entrenamiento, desde la no titularidad, fue altísima para lograr un resultado que no obtuvimos“, remarcó Patricio Ormazábal, ejemplificando la situación con la advertencia que le hizo a una de las figuras de La Roja Sub 20, Darío Osorio.

“Tuvimos un feedback con el jugador. Le dije que estaba ofuscado y el me dice que “la tarjeta que me mostró ni siquiera era para amarilla”. Yo le mostré el video sobre la jugada y le di a entender la razón por la que se la mostraron”, comentó, aludiendo al duelo con Uruguay, cuando el volante de la U de Chile fue reemplazado tempranamente por la amonestación que recibió.

Además, se refirió a la ausencia de jugadores que participaron del proceso, como Daniel Gutiérrez y Bastián Roco, además de la aparición de Jordhy Thompson en Colo Colo. “Fueron decisiones técnicas. Nosotros vamos analizando por microciclos y en cada punto de vista, como lo físico, técnico, táctico, compromiso. Sentíamos que había gente que nos podía entregar más que Gutiérrez y Thompson. Después fueron apareciendo nuevos jugadores”, concluyó en la conversación con Futuro Fútbol Club.