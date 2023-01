El pasado miércoles por la tarde, la Selección Chilena Sub 23, que se prepara para los Juegos Panamericanos 2023 de nuestro país, fue humillada, en un solo tiempo, por Santiago Wanderers.

La Roja Sub 23 se trasladó hasta Valparaíso para enfrentar a los “caturros”, encuentro se enmarcó en ir en beneficio de los damnificados por el incendio ocurrido en diciembre en Viña del Mar, y por muy amistoso que fuera, los “porteños” impusieron sus términos con contundencia y solo en 45 minutos.

Dobletes de Juan Ignacio Duma (12′ y 24′) y Matías Plaza (26′ y 40′), más el aporte del ídolo local, Carlos Muñoz (45′), hicieron que el “decano” literalmente le pasara por encima al conjunto de Eduardo Berizzo, que sigue sumando solo críticas al mando del “equipo de todos”.

Tras el nuevo tropiezo del “Toto”, llegó el momento de analizar lo que ha sido su campaña desde que arribó al país para reemplazar a Martín Lasarte, y revisando, lo cierto es que los números son más que horribles.

Los impresentables números y el “fantasma” de Ricardo Gareca

El ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa tiene siete partidos dirigidos al mando del primer equipo, más dos con la Sub 23 y sus números no lo ayudan nada: un partido ganado, tres empatados y cinco perdidos, con un nefasto 22,22% de rendimiento. Aquello baja a un 14,29% si se consideran solo los de la Adulta.

Es más, la Selección Chilena, en esos nueve partidos, solo ha marcado cuatro goles: Alexander Aravena a Perú por la Sub 23, Ronnie Fernández de penal ante Ghana, y Alexis Sánchez con Arturo Vidal a Qatar.

Cuatro goles a favor y 17 en contra, es decir, una diferencia de -13. Impresentable por donde se le mire.

Por ello es que, según La Tercera, el nombre de Ricardo Gareca vuelve a aparecer por la ANFP. Si bien es prácticamente imposible que el proceso de Edaurdo Berizzo termine antes de las Clasificatorias, lo cierto es que los números preocupan en Quilín.

Y ahí es donde aparece el “Tigre”, quien no escondió sus ganas de venir a Chile tras terminar su relación laboral con Perú: “a nivel de Selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento“, aseguraba Gareca hace algunos meses.