Ricardo Gareca pone sus ojos en el fútbol chileno: “Me interesa Chile para trabajar en algún momento”

El entrenador argentino Ricardo Gareca se encuentra sin equipo tras dejar a la selección de Perú en julio pasado. A sus 64 años, el “Tigre” busca nuevos proyectos y reveló que el fútbol chileno es uno de los escenarios que tiene en mente para dirigir en el futuro.

“A nivel de selección nunca tuve un proyecto de Chile. Mientras estuve en Perú, traté de enfocarme siempre en ellos. Alguna vez tuve un acercamiento con un club importante de Chile. Me interesa Chile para trabajar en algún momento”, aseguró el trasandino en diálogo con DSports.

El exjugador también mostró ganas por dirigir en Chile a raíz de las recomendaciones que le dio su amigo, Julio César Falcioni, quien estuvo en nuestro país cuando fue DT de Universidad Católica (2014). “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar. Mi amigo Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, afirmó.

Ricardo Gareca: su tristeza con Perú y su alegría por Argentina

Además, Ricardo Gareca recordó la dura derrota que sufrió con Perú en el repechaje al Mundial de Qatar, partido en el cual cayeron por penales ante Australia. “Las heridas son difíciles de cerrar. Me habría gustado estar con Perú en el Mundial. Para mí fue un golpe duro, teníamos expectativas. Para nosotros no fue el escenario ideal ante Australia, ellos llegaron con ventaja y venían con ritmo”, agregó.

Finalmente, el “Tigre” expresó su felicidad por el título que consiguió la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar. “Contento por Argentina por haber logrado el título mundial. Mantuvo una regularidad durante el partido, reaccionó siempre bien en todo el campeonato. Argentina jugó como debieron jugar todos los sudamericanos”, completó.