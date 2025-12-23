Fue campeón en Colo Colo, casi logra el ascenso en 2025 y ahora continuaría su carrera en Primera B: fichaje oficial

El mercado de fichajes de la Primera B sigue bastante activo y uno de los equipos que más se ha movido es Deportes Recoleta.

Los “Textileros” ya han oficializado como refuerzos a Gonzalo Álvarez y Brayams Viveros, además de la llegada de su nuevo entrenador, Francisco Arrué, y este martes sumaron a un nuevo volante con experiencia en Primera División.

Se trata de Branco Provoste, mediocampista formado en Colo Colo, que arriba al “Reco” tras jugar cedido en Cobreloa durante el segundo semestre de 2025, luego de no encontrar club en la primera mitad del año.

El chileno de 25 años cuenta con tres títulos en el fútbol chileno dentro de su palmarés, todos con los albos, donde obtuvo dos Copas Chile y una Supercopa.

Ahora, llega a Deportes Recoleta tras haber disputado 10 partidos con Cobreloa, en los que logró anotar un gol, pero con quienes no consiguió el ascenso a Primera División tras perder la final de la Liguilla ante Deportes Concepción.