Pablo Milad explica los escenarios para La Roja de cara a la fecha FIFA de marzo

En el contexto de la conferencia de presentación para la Supercopa Chilena que disputarán Colo Colo y Magallanes, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, se expresó en torno al futuro inmediato de La Roja.

De hecho, el mandamás del balompié nacional se planteó optimista en torno a la postergación del inicio de las clasificatorias al Mundial 2026. “No ha llegado nada oficial, pero siempre hay conversaciones. Extraoficialmente, tendrían que comenzar en junio“, aseguró, con lo que explicó los posibles escenarios de cara a la siguiente fecha FIFA, en marzo.

“Nos ofrecieron jugar en marzo con Australia e Indonesia, pero lo rechazamos por lo que significa la logística. Tenemos un partido pre acordado con Perú de ida y vuelta o un triangular ante Colombia o México y Perú en Estados Unidos“, explicó Pablo Milad, quien aprovechó la instancia para comentar la polémica en torno a los precios que fijó Deportes Copiapó para su debut en el Campeonato Nacional 2023 contra Colo Colo.

“Cada club tiene la libertad de poner los precios que crea conveniente. Son un poco excesivos, pero es responsabilidad del club. Tenemos reglamentado que el precio al hincha visitante no sea más que el del local, pero no tenemos tope en torno a los precios. Copiapó no está incumpliendo, pero es un punto que debemos aportar con el tiempo en las bases. No quiero criticar al club, pero son precios que no había visto”, justificó.

Pablo Milad confía en evitar problemas con estadios

El presidente de la ANFP planteó que, tras disposición del Consejo de Presidentes, deberían minimizar los inconvenientes respecto a los temas de infraestructura para el desarrollo del Campeonato Nacional 2023.

“Más que errores de gestión, debemos corregir relaciones. Con las nuevas bases corregimos la designación de estadios, tenemos la facultad de decidir dónde se disputará si no hay sede fija cinco días antes, producto de estas descoordinaciones que tuvimos el año pasado“, apuntó, sobre todo pensando en el problema que puede significar que la U de Chile, la UC y Unión Española usen Santa Laura.

“Tenemos estadios para designar en caso de que Santa Laura no estuviera disponible, estamos facultados para hacerlo en las condiciones que sean”, concluyó en la sede del fútbol chileno.