Chile ya tiene grupo y programación para disputar el Mundial Femenino Sub 17 

Durante la jornada de este viernes 24 de junio, se llevó a cabo el sorteo de grupos para el Mundial Femenino Sub 17 que se realizará este año en India, cita planetaria en la cual participará la selección chilena.

Chile quedó en el Grupo B junto con exigentes rivales como Alemania, Nigeria y Nueva Zelanda. En 2008, el combinado alemán se quedó con el tercer lugar del certamen, mientras que en 2018 el conjunto neozelandés también terminó tercero del mundo.

En tanto, el Grupo A quedó conformado por el país anfitrión India, más Estados Unidos, Marruecos y Brasil.

En el Grupo C está el campeón vigente del torneo, España, el actual subcampeón, México, además de Colombia y China.

Por último, el Grupo D está compuesto por las selecciones de Japón, Tanzania, Canadá y Francia.

El Mundial Femenino Sub 17 de India se llevará a cabo este año entre el martes 11 de octubre y el domingo 30 de octubre.

Por su parte, La Roja Femenina Sub 17 se encuentra actualmente en Europa disputando un torneo intencional de preparación para la Copa del Mundo.

En este certamen amistoso, la selección chilena enfrenta a países que estarán en la cita planetaria. El pasado 22 de junio, el plantel nacional ya derrotó a México. Este viernes, se medirá ante India y el próximo 26 de junio chocará con Italia.

Groups for the #U17WWC are SET! 🤩

Which game are you most looking forward to?

See you in India! 🇮🇳 | #KickOffTheDream pic.twitter.com/Mb4FCfPILd

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) June 24, 2022