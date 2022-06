Este jueves 16 de junio se cumplen 12 años del gol de Jean Beausejour en el debut de La Roja ante Honduras en el Mundial de Sudáfrica 2010. La selección chilena regresaba a una Copa del Mundo luego de su participación en Francia 1998 y, con el tanto del zurdo, Chile volvió a ganar en el torneo después de 48 años.

Coincidentemente, el último triunfo del equipo nacional había sido un 16 de junio de 1962, cuando Eladio Rojas marcó el único gol ante Yugoslavia en el partido por el tercer lugar del Mundial disputado en territorio chileno, con lo que La Roja consiguió su mejor resultado en la certamen.

El equipo dirigido por Marcelo Bielsa venía de realizar unas históricas Clasificatorias, en las que finalizó en el segundo lugar con 33 unidades, a tan solo un punto de la selección brasileña. El sorteo del Mundial determinó que Chile debía compartir el Grupo H con Honduras, Suiza y España.

El debut del equipo nacional fue el 16 de junio de 2010 en el estadio Mbombela ubicado en Nelspruit frente al combinado hondureño, que tenía en la conducción técnica a Reinaldo Rueda.

A los 34 minutos del primer tiempo, Carlos Carmona rompió líneas y entregó el balón a Matías Fernández, quien realizó una sutil y elegante habilitación para Mauricio Isla. El “Huaso” entró con potencia desde la banda derecha y asistió a Jean Beausejour para el primer gol de La Roja.

Un día como hoy, pero hace 12 años, Chile debutaba en en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Triunfo 1-0 sobre Honduras con gol de Beausejourpic.twitter.com/GFbqKwgcHZ — Nicolás Oyarzún (@nicolasoyarzun1) June 16, 2022

12 años después y ahora en la formación titular de Los Tenores, el zurdo revivió revivió la jornada en la que le dio los tres puntos al equipo del “Loco” Bielsa. “En ese momento el sentido de responsabilidad invadía todo, no había espacio para nada más que lo que pasara en la cancha”, comenzó el relato del “Tenor Bicampeón”.

Tras su conquista, “Bose” inmediatamente realizó gestos de negación ante el festejo de sus compañeros. “Siempre me jodían los más cercanos. Me decían antigol y todo eso. Después del gol yo decía ‘no me vengan a abrazar ahora que les estoy dando el triunfo’. Fue más que nada por eso”, recordó el único chileno que ha marcado en dos Mundiales.

Por último, Jean Beausejour remarcó la importancia del fútbol en la sociedad y la vida de los fanáticos. “El fútbol debe ser el vehículo social más importante. Tiene la posibilidad de sacar a gente de enfermedades, a los niños de las drogas, de cambiar la realidad. Nosotros somos claros ejemplos de eso. Y no solo a los que les fue bien, sino que cuántos jugadores hubiesen hecho otras cosas, incluso malas, si no hubiese sido por el fútbol”, concluyó.