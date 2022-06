Pablo Milad pide paciencia con Eduardo Berizzo y asegura que la Generación Dorada fue “un espejismo”

Durante su visita a los clubes de la Cuarta Región, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, hizo un duro análisis respecto al momento de la selección chilena y la influencia de la Generación Dorada.

Al respecto, el ex mandamás del fútbol chileno aseguró que La Roja tiene con qué mejorar más allá de no haber sumado triunfos ni goles en su gira por Asia. “Hay que partir desde abajo. Esto es un proceso. No estaban todos los que tenían que estar, lesionados, contagiados por covid-19 (…) Tenemos muy buenos jugadores, esta gira le sirvió al profe saber lo que tenemos. Además, hay una gama de jugadores que no pudieron ir y que son jugadores importantes, además de los que aún están vigentes de la Generación Dorada”, apuntó.

De hecho, Pablo Milad se animó a calibrar el impacto de aquel plantel bicampeón de América: “La Generación Dorada fue un espejismo en la historia del fútbol chileno, eran brillantes y pudieron ir al extranjero para desarrollar sus capacidades con altos niveles de exigencia. Esto no es sólo un trabajo de la ANFP, sino de todos los entes que participan en el fútbol“, explicó el presidente de la ANFP, que entregó su respaldo a Eduardo Berizzo.

“Es un técnico de vasta experiencia, independiente que le haya ido bien o mal en Paraguay. Somos malos en Chile para los procesos y hoy tenemos la base estructural en la selección, con departamento de scouting y seguimiento a los jugadores. Estamos mejor parados para hacer un proceso que antes, con la consigna de hacer lo mejor para la selección. No importa como empecemos, sino como terminemos. Ojalá como presidente”, aseguró entre risas.

Pablo Milad y las dudas con el plantel femenino de La Serena

El presidente de la ANFP aprovechó de manifestar su preocupación por la paralización de actividades entre las granates tras todo lo ocurrido con el despido de la portera Paola Hinojosa luego de sus críticas a la gestión del club luego de perder 10-0 con Universidad de Chile.

“Tengo una reunión para ver los problemas que tienen, hay que trabajar en conjunto. Espero que pronto se solucionen esos problemas. No se ha pedido suspender el duelo con Audax Italiano, lo anterior fue por fuerza mayor. Si no se presentan a jugar, empiezan a funcionar las instituciones por eventuales castigos”, recalcó junto con advertir posibles sanciones al club papayero.

“Hay una licencia de clubes en que se exigen ciertas variables desde la perspectiva de la infraestructura y tenemos que ver si se cumple con eso o no”, sostuvo.

También aprovechó de aclarar que aún no hay avances en la apelación ante FIFA por el caso Byron Castillo. “El costo no es elevado, los honorarios de los abogados son los mismos yendo o no yendo al TAS. Aún esperamos la fundamentación del fallo, pero tengo la responsabilidad como presidente de comenzar y terminar algo”, cerró.