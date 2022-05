Sergio Navarro, a 60 años del Mundial de Chile: “Más que un equipo de fútbol, era una familia”

En el programa especial de Los Tenores este viernes, desde el Museo de la Moda, para la inauguración de la muestra que tienen a 60 años del Mundial de 1962, nuestros panelistas conversaron con el capitán de aquella Roja tercera del planeta, Sergio Navarro.

“Del cuello para abajo me dijo que tengo 15 años, pero de la cabeza tengo problemas. Es todo mental, con vértigo y algunos problemas de memoria”, comentó entre risas junto a nuestros comentaristas, aunque más serio se puso para recordar lo vivido con aquel plantel.

“El Mundial del 62 fue mi vida. De la U llegamos ocho a la Copa del Mundo y cinco eramos titulares. Nos juntamos desde entonces, con Leonel, Campos, Contreras, Eyzaguirre. Más que un equipo de fútbol, era una familia. Era un cariño tan intenso que se le tomaba a los compañeros. Se me van a caer lagrimas cuando esté en la casa, solo, por mis compañeros que ya no están”, aseguró junto con destacar la labor técnica y táctica que tenía ese equipo.

“Aprendimos de Fernando Riera que no siempre gana el mejor, sino el que lucha por ganar. Se nos metió en la cabeza siempre (…) Tobar y Foullioux no tenian una función especial, pero si corretear a los rivales para que no se nos vinieran encima. Más efectividad y más parejo un equipo no podía ser“, recalcó.

Sergio Navarro y la dimensión de lo hecho por la Roja hace 60 años

El capitán de aquella selección, que logró el único podio a nivel adulto en Copa del Mundo, aprovechó de hacer una crítica al momento actual en la formación de los jugadores nacionales.

“Ese era otro fútbol. Uno se formaba en un club y recién formado uno podía ser traspasado. Ahora llegan a las cadetes, no alcanzan a estar dos años y los venden inmediatamente. Los clubes ya no tienen ese sistema de formación, sino el signo pesos en los ojos. Eso no nos conviene”, recalcó.

Además, destacó el gran nivel de los jugadores que fueron terceros del mundo hace ya 6 décadas. “Logramos el tercer puesto luchando, pero teníamos grandes jugadores: Jorge Toro jugó 10 años en Europa, Eladio Rojas en River, Raúl Sánchez era impasable y salía jugando al fútbol”, aseguró uno de los sobrevivientes de aquel plantel.