Mundialistas del 62 reciben homenaje de la ANFP en Juan Pinto Durán a 60 años de la Copa del Mundo

Este miércoles, en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, la ANFP realizó un homenaje a los jugadores mundialistas del 62 ad portas del aniversario 60 del arranque de la Copa del Mundo que organizó nuestro país.

En los pasillos entre las canchas de entrenamiento, el ente rector del fútbol chileno dispuso de algunas imágenes destacadas de archivo con los momentos más destacados de la participación del plantel comandado por Fernando Riera.

En la zona sur estuvieron presentes para la ceremonia los siete jugadores aún con vida entre los Mundialistas del 62: Sergio Navarro, Humberto Cruz, Jorge Toro, Luis Eyzaguirre, Braulio Musso, Adán Godoy y Manuel Astorga.

Durante la instancia, también se rindió homenaje a aquellos que ya no están con vida y marcaron historia en el fútbol chileno. “El fútbol nuestro no sólo es presente. Siempre ha habido buenos jugadores en Chile y me dolía cuando no nos recordaban, siempre es bueno charlar y conversar de lo que hicimos. Le dimos una tremenda alegría al pueblo“, remarcó al respecto Jorge Toro.

Sergio Navarro, capitán de aquella selección chilena histórica, tuvo un momento para reflexionar al respecto. “Es una pena muy grande recordar a los compañeros que ya se fueron, como Raúl Sánchez, Misael Escuti, Leonel Sánchez, Eladio Rojas. Eladio se fue de una forma casi trágica, jugando a la pelota con un nieto cuando le dio un infarto. Que no esté Leonel, gran goleador, que le pegaba bien con la pierna y con la mano izquierda también”, apuntó, distendiendo el momento en Juan Pinto Durán.

“Emociona ver a toda esta gente y a la mayoría que no nos vio jugar. Es un honor haber defendido a mi patria y haber respondido a esa posición de ganadores que siempre debemos tener“, cerró Sergio Navarro ante el aplauso de los presentes.