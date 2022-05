Humberto “Chita” Cruz: “Con Enrique “Cua Cuá” Hormazábal en el equipo, éramos campeones del mundo el 62″

En la edición especial que Los Tenores desarrollaron desde el Museo de la Moda para abrir la exposición a 60 años del Mundial de 1962, también pudieron conversar con uno de los integrantes de ese plantel: Humberto “Chita” Cruz.

Al respecto, destacó las claves que marcaron la campaña que les permitió ser terceros del mundo, resaltando la gestión del técnico Fernando Riera. “Lo más importante fue la disciplina. Él hablaba y estábamos todos calladitos. Tenía todos los argumentos para plantearte lo que debías hacer en la cancha (…) Armó un grupo humano desde la gira a Europa. No era “paco”, era general: hablaba una vez y no hablaba más. Lo comprendimos dentro y fuera de la cancha”, sostuvo.

A la vez, Humberto “Chita” Cruz puntualizó una de las grandes polémicas que marcaron la preparación de ese plantel: la marginación de Enrique “Cua Cuá” Hormazábal, figura de la época con Colo Colo.

“Éramos campeones del mundo con él. No he visto mediocampista mejor que él. Era muy bueno, le pegaba con una gran facilidad de izquierda y de derecha. En el fútbol actual no hay jugadores que le den una pelota con ventaja por el centro a los delanteros y a los punteros también”, aseguró el ex central.

La mirada al presente de Humberto “Chita” Cruz

Durante la charla con Los Tenores, valoró el reconocimiento que la sociedad chilena les ha hecho a quienes participaron de la “Fiesta Universal”. “Tuvimos una buena vejez. Somos agradecidos del país. Donde tu vayas, alguien dice que uno jugó el Mundial de 1962. Toda la vida sentimos ese reconocimiento”, aseguró, junto con hacer el contraste en torno a la realidad actual de las figuras del deporte.

“Los jugadores de ahora son muy buenos y tienen una gran ventaja: ganan lo que nosotros no ganamos. La plata fue el cariño que nos entregó el público por nuestra entrega. No hay plata que supere ese campeonato que hicimos”, sostuvo, junto con bromear en torno al ambiente que en esa generación tenían durante el Mundial de 1962.

“Nuestro comportamiento era impecable. Nuestra pieza era la de “Los Chingues”. Fernando Riera entró una pura vez y no entró nunca más. Tirábamos a la piscina a los compañeros, como estuvieran no más”, aseguró entre risas.