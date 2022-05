Humberto “Chita” Cruz y seleccionados del Mundial del 62 fueron homenajeados en Ñuñoa: “Nunca pensé que le pondrían mi nombre a un gimnasio”

Este martes, en el colegio Brígida Walker de Ñuñoa, un grupo de seleccionados que fueron parte del Mundial del 62 recibieron un particular homenaje a 60 años del tercer lugar que lograron en aquella Copa del Mundo. Entre ellos, destacó Humberto “Chita” Cruz.

De hecho, quien defendió las camisetas de Santiago Morning y Colo Colo inauguró una placa con la que su nombre pasó a designar el del gimnasio de acondicionamiento físico. Mientras que el otro recinto deportivo que dispone la institución fue bautizado con el de Sergio Navarro.

“Vine a un homenaje, nunca pensé en que iban a ponerle el nombre a un gimnasio. Agradezco el gesto a mi y mis compañeros, el reconocimiento por el Mundial del 62. Hicimos una cosa en que no teníamos nada y fuimos terceros. Con un cachito de suerte, como la selección actual, hubiésemos salido campeones“, comentó Humberto “Chita” Cruz, quien estuvo también en el ceremonial junto a Jorge Toro, Luis Eyzaguirre, Braulio Musso, Adán Godoy y Manuel Astorga.

“Les jugábamos a los “gringos” de igual a igual. Lo único que quería era ponerme la camiseta de la selección, la energía que te daba el estadio te respaldaba (…) Estoy emocionado y agradecido por todo lo que hicieron por esta selección”, complementó quien hoy tiene 82 años

Humberto “Chita” Cruz y el momento de la Roja

Durante la conversación con ADN Deportes, el referente del Mundial del 62 tuvo un minuto también para conversar respecto al presente de la selección chilena.

“La selección está pagando lo que no pagamos nosotros: nosotros pagamos el costo antes de llegar al Mundial, cuando nos golearon en todos los partidos en Europa. Al Mundial llegamos con una carga sensacional. A ese viaje no fui porque era muy chico, pero jugué contra Santos, anulé a Pelé y me llamaron a la selección. Me dieron la oportunidad en Segunda y Primera División“, planteó junto con comentar la búsqueda de la ANFP para conseguir una eventual clasificación a Qatar 2022.

“No me gusta lo de clasificar por secretaría. Hubo cosas que no se notaron, los chicos pagaron lo que no hicieron al principio y les pegó al final de la clasificatoria. Debieron estar clasificados antes”, cerró la leyenda del fútbol chileno.