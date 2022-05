Hernán Galíndez descree de la queja de Chile por Byron Castillo: “Hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente para clasificar a Qatar”

El portero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, afrontó en conferencia de prensa la situación que ha planteado Chile en torno a las quejas de la ANFP por las irregularidades en la inscripción del central Byron Castillo.

“Ninguno de mis compañeros de la selección me ha preguntado por qué Chile está haciendo eso. Es algo que está buscando la Federación de Chile, pero yo estoy seguro que hicimos lo que teníamos que hacer deportivamente para clasificar. No tengo mucho más para decir porque no hay otra certeza”, aseguró el portero del arquero de Ecuador.

“Clasificamos al Mundial y esa es la única realidad que yo veo. Después, la Federación de acá entendió que tiene que hacer una demanda, está en su derecho, pero la realidad es que nosotros clasificamos en marzo“, planteó el portero argentino nacionalizado ecuatoriano, quien tampoco quiso ponerse en el lugar de una hipotética clasificación por secretaría.

“No hablo de supuestos, no me gusta pensar de lo que haría. Si la Federación de Chile considera que tiene que hacer una demanda, que lo haga, pero yo veo que nosotros clasificamos al Mundial“, recalcó Hernán Galíndez, que descartó más líos con Byron Castillo.

“Jamás entre nosotros se habló de algo raro en alguna convocatoria. Es verdad que, en su momento, Byron tuvo que aclarar algunas cosas pero eso fue mucho antes de su primera convocatoria. No nos compete hablar de esas cosas“, complementó.

Hernán Galíndez y la salida de Santiago Escobar

El portero llegó a Chile desde la Universidad Católica de Ecuador por expresa petición del ya cesado entrenador colombiano y entregó su reflexión en torno a su salida del cargo.

“Lo hablé con él, me junté antes que se fuera. Creo que era un momento en que se había desgastado la relación de las dos partes y cuando ya llega ese punto es muy difícil de levantar. Hay veces que las cosas se confunden: lo quiero mucho, pero por cómo es como persona, no porque fue mi DT. Lo respeto mucho, pero entendí que lo mejor para todos era que no siguiera en el club. No estoy triste ni me quiero ir porque se fue Escobar”, apuntó.

Además, afrontó el hecho que muchos hinchas porfíen con que Cristóbal Campos sea su reemplazante en el arco de Universidad de Chile. “Mientras la competencia por el puesto sea sana y todos hagamos lo mejor para el club, está dentro de lo normal. Hay un respeto. Tanto Cristóbal Campos, Pedro Garrido o yo, queremos lo mejor para la U. Cristóbal tiene un talento muy alto y es normal que se enoje si no juega, pero no opinaré de él si hizo mal o no las cosas”, sentenció el arquero de 35 años.