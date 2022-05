Gary Medel despeja las dudas: “Con Sampaoli logramos el peak de rendimiento, pero el número uno fue Bielsa”

Gary Medel repasó la última década de la Selección chilena con los históricos logros que consiguió la Generación Dorada, la importancia de los entrenadores que estuvieron en la banca y los fracasos que golpearon al plantel.

Ante el debate sobre la relevancia de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa en La Roja, el “Pitbull” no dejó dudas. “Con Sampaoli logramos el peak de rendimiento, además de clasificarnos al Mundial de Brasil y ganar la Copa América. Los números y la historia están ahí. Sin embargo, para mí, el número uno fue el profe Marcelo Bielsa”, afirmó en diálogo con LUN.

“Bielsa nos enseñó cosas demasiado importantes. Por ejemplo, cómo pararnos en el campo de juego. Nos cambió la mentalidad. A mí no me hizo agrandado, me hizo competitivo. Igual que a mis compañeros”, indicó el zaguero del Bologna.

De manera consecutiva, Chile no clasificó a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022. Ante estos hechos, Medel señaló que “esa eliminación (Rusia 2018) y la que vivimos ahora para el Mundial de Qatar son golpes muy grandes. Mucha tristeza”.

“Claramente la del Mundial de Rusia fue fue peor porque fue por un punto o por un gol, no me acuerdo, y todos teníamos como 29 0 30 años, edad ideal para competir en un Mundial”, agregó el formado en Universidad Católica.

En cuanto al recorrido de la Generación Dorada, Gary Medel complementó que “en el Mundial de Sudáfrica se formó el mejor plantel de la generación. Éramos como una familia (…) éramos jóvenes, unos animales en la cancha, nos queríamos comer el mundo”.