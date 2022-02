Mauricio Isla destacó el nivel de Alexis Sánchez ante Bolivia: “Llegó con confianza, es mejor para nosotros y se demostró”

En conferencia de prensa post partido, Mauricio Isla fue el designado del plantel para analizar el duelo ante Bolivia y destacó la labor de su inseparable compañero de años en la Roja, Alexis Sánchez.

“Llega con confianza, llega alegre. Cuando está con confianza es mejor para nosotros y se demostró”, destacó el “Huaso”, quien también tuvo elogiosas palabras para Ben Brereton.

“A Brereton lo estimamos demasiado, se ganó el cariño de nosotros, se adapta de la mejor forma y es un aspecto importante“, profundizó Mauricio Isla respecto a los dos atacantes con que jugó la Roja en Bolivia.

Mauricio Isla y la labor de los jóvenes en la Roja

El lateral del Flamengo también tuvo tiempo para resaltar lo realizado por dos del medio local que fueron titulares: Gabriel Suazo y Marcelino Núñez. “Los jugadores más grandes tratamos que los jóvenes se adapten a nosotros. No nos relajamos. El partido anterior fue ante una de las mejores selecciones del mundo y nos preparamos pese al dolor de haber perdido. Lo importante es que se adapten rápido, no es fácil jugar en ningún lado“, sostuvo.

Además, Mauricio Isla no quiso darle un valor extra a la preparación que tuvieron para enfrentar a Bolivia en Calama. “Es importante, aunque yo me sumé en los últimos días. Es difícil jugar acá para todos los equipos. Son tres puntos extraordinarios, sirve el estar en Calama pero no puedo responder del todo“, cerró el jugador de 33 años.