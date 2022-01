Marcelo Espina: “Argentina no irá relajada a jugar con Chile y la altura no será una condición determinante”

El exvolante de la selección argentina y hoy comentarista deportivo, Marcelo Espina, conversó con los “Incondicionales de la Roja” para anticipar el desafío de este jueves entre su país de origen y la Roja en Calama.

Al comienzo, analizó de buena manera la última formación con la que la selección chilena practicó en el estadio Zorros del Desierto por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

“Me parece una buena formación, coherente y aceptable. No está mal lo de poner a Paulo Díaz como lateral, fija una línea de 4 más estable defensivamente. Luego van volantes con buen pie y los tres de arriba, hay una compensación interesante entre mantener el cero en el arco ante una selección poderosa y que ya está clasificada. No tiene mucho más Chile tampoco”, puntualizó Marcelo Espina, que valoró la inclusión de Paulo Díaz.

“Me encanta, ha tenido una temporada excepcional y me llama la atención lo poco que ha jugado en la selección para la exigencia que tiene en River Plate. Quizá ahora se consolida como lateral”, planteó quien descartó que Argentina se tome el encuentro con relajo.

“Se ha generado una linda rivalidad desde 2015 en adelante, pero en Argentina tienen que mostrarse los que quieren ir al Mundial. No creo que vaya relajada a jugar el partido y la altura no será una condición determinante“, enfatizó.

Marcelo Espina y la ausencia de Messi

El “Calamar” se refirió al hecho que la gran figura de la selección trasandina no haya viajado. “Es como que a Chile le falte Alexis, Vidal o Bravo. Tendrán que reemplazarlo desde lo colectivo, porque desde lo individual es imposible. Hoy Scaloni puede darse el lujo de no llamarlo para relajar su situación con el PSG”, expuso quien hoy es comentarista de televisión pero que antes tuvo un frustrado paso como director deportivo de Colo Colo hasta el año pasado.

Sin embargo, el dulce presente del club lo hace mirar su labor en el Cacique de manera más positiva. “Siempre he dicho que el tiempo me iba a dar la razón, quedó una política deportiva. La mayoría de los jugadores que están llegaron bajo mi administración. Estoy contento que los muchachos hayan rendido. No tengo duda que no haber enviado al seguro de cesantía complicó todo“, sentenció el exfutbolista de 54 años.

En la charla, además, recordó sus experiencias jugando en Calama, sede del encuentro entre la selección chilena y Argentina. “Fue el estadio en el que más me putearon, era el único lugar del país donde nos hacían sentir visitante y eso le genera una adrenalina linda al jugador”, cerró entre risas.