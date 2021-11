Cristián Bogado visitó la concentración de Chile previo al duelo con Paraguay: “Mi corazón está partido”

El delantero paraguayo Cristián Bogado conversó con “Los Tenores” desde Asunción junto a nuestro enviado especial, David Oyarzún, en la previa del duelo de Chile ante Paraguay.

Claro que el diálogo no fue azaroso, considerando que el contacto fue en el hotel de concentración de la selección chilena, donde el “Torito” pudo acceder por algunos minutos.

“Vine a visitar a Brayan Cortés, me pidió termos para tomar terere. Me quedé con su camiseta de Colo Colo y regaló entradas para el partido de hoy”, confesó Cristián Bogado.

En cuanto al análisis propiamente tal del encuentro de esta noche en el Defensores del Chaco, explicitó que para él será de sentimientos encontrados. “Será un partido muy difícil. El que pierde hoy se va para su casa. Mi corazón está partido, Chile me dio mucho. Alentaré a los dos (…) Ver de cerca a este plantel que le ha dado tanto será muy bueno”, apuntó el delantero de 34 años.

Cristián Bogado y el análisis de Paraguay

Durante la charla con “Los Tenores”, el ex jugador de Colo Colo, Deportes Iquique y Audax Italiano se mostró esperanzado en la llegada de Guillermo Barros Schelotto y fue crítico de la gestión de Eduardo Berizzo.

“Barros Schelotto ha trabajado la mentalidad para ser el mismo Paraguay de antes. Estará fortalecido. Si perdemos hoy estamos fuera. No pedimos jugar bien sino garra y actitud. El juego de Berizzo era muy defensivo, pedía jugar por abajo cuando siempre hemos jugado mas al centro”, aseguró el delantero, que recalcó el daño que puede hacer la Roja en Asunción.

“Chile ha mejorado mucho desde la Copa América. Brereton es un gran aporte. En cualquier minuto, si Paraguay se descuida, Chile puede sacar ventaja. El empate no le sirve a ninguno”, comentó Cristián Bogado, quien reconoció sus deseos de volver a jugar en el fútbol chileno.

“Tuve opción hace dos meses para ir a Deportes Colina, pero no se dio por restricciones sanitarias. Era mi ilusión volver pero no se dio. Veremos si en diciembre o enero se puede. El próximo año me recibo como entrenador”, sentenció.

¿Dónde ver el partido de Chile ante Paraguay?

La Roja tendrá su duelo este jueves ante Paraguay, el cual podrás seguir en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV. Sólo necesitas conexión WiFi o internet fijo para ver a la Selección Chilena a través de tu teléfono, tablet, computador o TV.

El partido estará disponible en Full HD en el sitio web de ADN TV y en ADN.CL junto con las estadísticas en vivo, además del relato de Manuel Fernández y los comentarios de Cristián Arcos.

Además, desde las 18:00 horas tendremos la previa del partido junto a Los Tenores a través de nuestros diales, ADN.CL y Facebook Live.