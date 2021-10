“No ha sufrido secuelas”: Pareja de Gary Medel llenó de bromas al jugador y al hombre que fue zamarreado en triunfo de Chile

En la noche de este domingo, el vital triunfo de Chile por 2-0 ante Paraguay en Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022 desató la fiesta y algarabía en el estadio San Carlos de Apoquindo, y en este escenario, uno que se robó todas las miradas fue Gary Medel.

El “Pitbull” no estuvo en cancha por cumplir una fecha de suspensión por amarillas y alentó a la Selección chilena desde las gradas. Gritó, aplaudió, sufrió, hasta que por fin pudo festejar un gol de La Roja que llegó por partida doble con las anotaciones de Ben Brereton y Mauricio Isla.

Sin embargo, en una de las celebraciones, el defensa justo fue grabado mientras agarró a un hombre con traje de terno y lo zamarreó de arriba a abajo con el rostro lleno de risa.

La persona que fue víctima de los festejos del jugador del Bologna sería Diego Gazitúa, administrador de Juan Pinto Durán, quien los acompañaba en las tribunas.

Y quien aprovechó de bromar con la situación fue la pareja de Gary Medel, Cristina Morales, que publicó historias a su Instagram refiriéndose a la situación.

Morales subió una foto del “Pitbull” junto a Gazitúa y señaló como “primicia” que “el caballero del traje tiene todas sus piezas en su sitio. Me comunican por el pinganillo (interno) que se encuentra bien y no ha sufrido secuelas por la celebración”.

Además, la pareja del zaguero chileno agregó que “ya sé quién me va a agitar a partir de ahora los batidos de proteínas para que no me queden grumos”.