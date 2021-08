Pablo Milad reveló qué pasó en los últimos partidos de Rueda en la banca de Chile: “Entré al camarín y no vi esa chispa de ganar”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con Los Tenores en la mesa de La Bifería, donde fue consultado sobre los momentos más difíciles en su era como timonel del fútbol chileno, en el cual el mandamás del balompié nacional reconoció que uno de las situaciones más complejos que ha tenido en el año que completó en el cargo fue la salida de Reinaldo Rueda de la Selección chilena.

Pablo Milad reveló en qué estado se encontraba La Roja en los últimos meses de Rueda al mando del plantel. “El equipo no era aguerrido, no jugaba de forma dinámica. Eso se veía en el camarín. Entré antes del duelo con Venezuela y no vi esa chispa de ganar”, señaló.

“No hubo cortocircuito con Rueda. Los resultados fueron mermando su permanencia. Lo vi muy desanimado, con muy poca energía. Me decía que no se sentía bien, que tenía algunas dificultades. Tú notas cuando una persona no está bien. Hablamos con Almeyda, pero en diciembre. La derrota con Venezuela terminó por sentenciarlo”, agregó el dirigente.

El presidente del fútbol chileno se refirió a cómo está la Selección chilena ahora con Martín Lasarte. “El equipo hoy se ve con otra disposición, corre y marca en la cancha”, indicó el mandamás en Quilín.

Además, tuvo palabras de elogio para “Machete”. “Buscar un técnico para la Selección fue complicado. Las negociaciones se extendieron más allá de lo esperado. La llegada de Lasarte fue un alivio. Cuando hablamos por primera vez dijo “yo voy a arreglar el problema del camarín”, y lo hizo”, concluyó el timonel de la ANFP.

Nuevo centro de entrenamiento para la Selección chilena

Por otro lado, Pablo Milad fue consultado por un nuevo centro entrenamientos para La Roja, tentativo proyecto que hay en Quilín para renovar la casa del primer equipo nacional.

“Ya tenemos un lugar. Es afuera del anillo de Américo Vespucio. Cuando esté firmado lo vamos a decir. Es un terreno de Bienes Nacional. Juan Pinto Durán va a seguir funcionando para las juveniles”, aseguró el presidente de la ANFP.