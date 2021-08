Pablo Milad: “No vamos a aceptar la Copa Libertadores Femenina si no se juega la final en Chile”

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con Los Tenores en la mesa de La Biferia, donde anticipó una reunión de Conmebol en la que intervendrá y habrá definiciones importantes de torneos en el continente.

“No vamos a aceptar la Copa Libertadores Femenina si no se juega la final en Chile“, zanjó ante el hecho que se haya traslado la definición a Uruguay pese a que todas las rondas previas se disputarían en nuestro país.

“Estaba todo hablado. Le dije al presidente de la Conmebol que no me parecía. Si lo votan, voy a pedir que sea a partir del próximo año y no este, que está tan encima”, explicó Pablo Milad, evidentemente molesto por el cambio.

“Esto se debería haber votado en consejo Conmebol. Se realiza en un solo país, vamos a ser firmes en esa posición. Imagínate que llega un equipo chileno a la final y tiene que jugar en Uruguay un mes después. Es un formato que quieren hacer, pero que no está aprobado por consejo“, dijo el mandamás del fútbol chileno.

Pablo Milad y la Roja Femenina

En la conversación con “Los Tenores”, Pablo Milad reconoció que cometió un error al ponerle como meta a la selección femenina de fútbol quedar entre las cuatro mejores de los Juegos Olímpicos.

“Me deje llevar por la emoción. Pienso que igual uno debe mirar más alto. No dije medalla, sino entre los cuatro primeros. No era loco pensar, con una clasificación así, que se podía hacer algo”, señaló.

De todas formas, valoró el desempeño de la Roja Femeinina en Japón. “Quedamos conformes como dirigentes. Los resultados fueron negativos, pero las chicas entregaron todo lo que tenían“, apuntó Pablo Milad.

Además, ante la consulta de Gonzalo Álvarez, descartó que la ex entrenadora de la selección chilena femenina Marta Tejedor sea considerada para una eventual gerencia del fútbol femenino.