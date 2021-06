Bravo y la Copa América: “Tenemos una posición súper clara y tomaremos una decisión en conjunto”

Este martes 8 de junio, Chile disputará la octava fecha de las Clasificatorias a Qatar 2022 frente a Bolivia. El capitán Claudio Bravo compareció este domingo ante la prensa, un día después de lo previsto, ya que acusó molestias dentales e incluso entrenó de manera diferenciada.

El portero de la Selección Nacional sostuvo que el compromiso frente al conjunto altiplánico en San Carlos de Apoquindo será clave, ya que necesitan rescatar los tres puntos para continuar en la pelea por el cupo a la cita global.

“Es imperioso ganarle a Bolivia para meternos en la pelea por ir al Mundial. La clasificatoria está apretada y un triunfo ante Bolivia le dará más valor al punto que ganamos en Argentina”, señaló el golero.

En esa línea, Bravo sostuvo que el resultado del duelo en Santiago del Estero fue positivo “porque no fue fácil llegar allá y sacar un partido adelante con muy poco trabajo ante grandes jugadores”.

“El partido ante Argentina nos dejó cosas positivas, pero ahora el desafío es Bolivia (…) Lo que más preocupa del próximo partido es siempre mi equipo. Debemos aprovechar estos días para trabajar y no confiarnos”, afirmó el arquero.

“Es complejo el tema del covid en un equipo”

Claudio Bravo habló de su presente en el Betis de Manuel Pellegrini. “He trabajado bien, compitiendo de buena manera y disfruto estando acá y en el Betis. Mientras siga siendo exigente, voy a estar en el Betis o jugando en Chile o en la selección. Eso lo determinará el tiempo, mi cuerpo y mi familia”, expresó.

Junto con agregar que “siempre que he venido a la ‘Roja’ me he sentido bien. El ser capitán o no es un privilegio, pero no me modifica muchas cosas”.

El oriundo de Viluco también entregó sus impresiones sobre la polémica en torno a la Copa América en Brasil, ya que los jugadores de la “canarinha” están en contra de su realización e incluso de participar.

“Estamos viviendo algo complejo con la pandemia y con el tema social. Ahora estamos enfocados en Bolivia y ya veremos lo que sucede. Tenemos una posición súper clara, y tomaremos una decisión en conjunto, en base a lo que está pasando en toda Sudamérica”, sostuvo.

Además, indicó que “es complejo el tema del covid en un equipo, porque en un camarín necesitas de una sensación grupal que siempre fortalece”.