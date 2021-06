Martín Lasarte por Arturo Vidal con covid-19: “No soy quién para referirme a la vida privada de los jugadores”

Durante esta jornada, el entrenador de la Selección Chilena, Martín Lasarte, realizó una conferencia de prensa en la previa al duelo frente a Argentina por las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

En ello, Lasarte se refirió a Arturo Vidal y a lo que significará su ausencia en este crucial partido. “No voy a descubrir yo lo que es Arturo Vidal para el fútbol en el concierto internacional y lo que es particularmente para Chile y lo que ha sido para Chile”, señaló el entrenador.

Sobre el contagio de Vidal, Lasarte afirmó que él no es el indicado para hablar de la vida privada de los futbolistas, pero que “cada uno sabe lo que tiene hacer”. “Yo no estoy validando lo que Arturo haya hecho o que otro haya hecho, simplemente no soy quién para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada“, sostuvo.

“Repito, no estoy validando, simplemente digo que no soy quién para estar planteando públicamente qué cosas debe o no debe hacer un deportista (…) uno sabe lo que tiene que hacer”, sentenció Lasarte.

Chile jugará este jueves 3 de junio ante la “Albiceleste” a contar de las 20:00 horas, y tú podrás seguir todos los detalles junto a ADN Deportes.

Sumario sanitario contra Vidal y ausencia ante Argentina

Durante esta jornada, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana inició un sumario sanitario contra Arturo Vidal por no respetar la burbuja sanitaria.

Esta investigación se da luego de que el talentoso volante nacional arrojara positivo por covid-19, lo cual lo marginó de los partidos de clasificatoria rumbo a Qatar 2022 ante Argentina y Bolivia.