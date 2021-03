Francisco Sierralta y su ilusión con La Roja: “Lo que más quiero es seguir jugando en el equipo, agarrar confianza”

Este viernes, Chile tendrá su primer apretón del año ante la selección de Bolivia, lo que marcará el debut en el banco de Martín Lasarte.

Uno de los jugadores con buen presente en el extranjero es Francisco Sierralta, quien para este compromiso no fue convocado por el uruguayo debido a las estrictas medidas sanitarias en el Reino Unido.

En conversación con ESPN Chile, el zaguero formado en la UC aseguró que quiere seguir agarrando confianza con La Roja y que deberá seguir trabajando para aprovechar su oportunidad. “Lo que más quiero es seguir jugando en el equipo, agarrar confianza. Si tengo oportunidad de jugar, encantado, y si no me toca, estar preparado y apoyar“, señaló.

“Estar en la Selección no es fácil. Uno llega, A veces hay jugadores que llegan mejor, que juegan siempre y el técnico los tiene más considerados. A mí me tocó ir, jugar dos partidos buenos, y después no ser citado. Entonces uno tiene que seguir trabajando y esperar la oportunidad. No tienes el puesto asegurado. Hay que ratificarlo cada fin de semana”, aseguró el defensor.

También tuvo palabras para Reinaldo Rueda, a quien agradeció por darle la oportunidad de debutar con la “Selección de Todos”. “Rueda me hizo debutar, me fue a ver a Parma cuando no jugaba. Me dio la confianza. Se agradece, es un técnico que vio cualidades en mí. Le deseo lo mejor”, sentenció.

Chile jugará este viernes ante Bolivia desde las 22:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua, y tú podrás seguir la transmisión en vivo, en directo y gratis a través de ADN TV.