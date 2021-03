Martín Lasarte anticipó lo que será su debut al mando de La Roja: “Este partido servirá para tomar información y sacar conclusiones”

Durante esta jornada, el entrenador de la selección chilena Martín Lasarte realizó una conferencia de prensa donde analizó lo que será su debut al mando de La Roja frente a su par de Bolivia.

El uruguayo detalló que buscará reflejar un equilibrio en el equipo y aumentar las ocasiones de goles. “Vamos a intentar tener un equipo equilibrado, bien parado y sin fisuras en sus líneas. Además generaremos más instancias para llegar al gol, pues ese será el camino. En estos días de concentración, hemos querido trabajar cinco conceptos para que estén claros y no quince donde finalmente se vuelven difusos”, señaló.

“Tenemos que ser capaces de aumentar los jugadores que tengan posibilidades de llegar gol, generar mayores circuitos para conseguirlo, tratar de utilizar remates de fuera de área y aprovechar los balones parados. Estos son de mucha importancia y generan un porcentaje de goleo importante para los equipos”, aseguró “Machete”.

Además anticipó lo que será el duelo ante la selección boliviana. “Más allá del debut, este partido servirá para tomar información y sacar conclusiones. Aquí hay un mix de hombres con mayor recorrido y otros menos experimentados, por lo que todo lo que vivamos nos pueda servir para los partidos que puedan venir después”, sostuvo.

Finalmente, Lasarte reveló el breve contacto que tuvo con Reinaldo Rueda tras asumir en la banca de La Roja. “Lo único que hicimos con Reinaldo fue saludarnos. Él fue muy amable al enviarme buenos deseos y me parecía incómodo llamarlo porque ya tiene otra selección. En Juan Pinto Durán hay un material e informaciones de la Selección, pero yo no me puse a preguntar de quién era y no tengo mucho más para decir”, sentenció.

Chile tendrá su primer partido del año ante Bolivia, compromiso programado para el viernes 26 de marzo en el Estadio El Teniente de Rancagua a contar de las 22:00 horas.