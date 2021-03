César Pinares se ilusiona con La Roja: “Me pone contento estar siempre en la selección, pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento”

Este viernes 26 de marzo la selección chilena tendrá su primer apretón bajo el mandato de Martín Lasarte, puesto que se medirán en un partido amistoso ante su par de Bolivia en el Estadio El Teniente de Rancagua a contar de las 22:00 horas.

En ello, el actual volante de Gremio y parte de la convocatoria del combinado nacional, César Pinares, se refirió a la ilusión que tiene con La Roja y a sus deseos de poder disputar el próximo Mundial. “Me pone contento estar siempre en la selección, pelear por un puesto y sacar mi mejor rendimiento para aportar al equipo”, señaló para LUN.

“Tendré 31 años para el Mundial y lo veo con muy buenos ojos porque siento que estoy creciendo. Sería una linda edad, pero aún queda mucho camino y no me proyecto tan lejos”, afirmó el jugador.

Además, Pinares comentó su estadía en la escuadra “Tricolor”, asegurando que “estoy en una etapa en Gremio con más partidos seguidos y eso me ha llevado a ir subiendo mi nivel y aportar dentro del equipo titular. Brasil es un fútbol de alto nivel, hay muchos clubes que tienen para invertir y la competencia es grande. Estoy jugando en mi posición natural como volante”.

Finalmente, sostuvo que está más maduro y que va aprendiendo luego cada partido. “Estoy más grande, más maduro. Disfruto cuando mi rendimiento es alto, disfruto mucho el placer de jugar a la pelota, pero me voy poniendo objetivos, qué hice mal en los partidos y así voy aprendiendo. En Brasil me he sentido bien, pero sé que no es ni la mitad de lo que puedo llegar a rendir”, sentenció.