Martín Lasarte: “Este grupo de jugadores está picado y quiere llegar al mundial”

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, habló sobre las características que busca reflejar en La Roja y cómo visualiza la próxima fecha doble de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

En conversación con Los Tenores, “Machete” indicó que la selección ya no puede presionar como lo hacía hace diez años, pero que se puede hacer en pasajes convenientes del partido. “La gente espera de los mismos, lo mismo, y eso en la vida es imposible. La gente cambia, muta, crece, gana en algunas cosas y pierde en otras. En la presión, particularmente en el juego, hay un requerimiento físico importante”, señaló.

“Si una selección como la chilena, donde una de sus características más llamativas era la de presionar en un periodo bastante largo del juego, hoy el equipo no está en la misma condición que hace diez años atrás. Creo que sí está en condiciones de presionar en lapsos del partido convenientemente elegidos y que te permitan sacar determinadas ventajas”, afirmó Lasarte.

Además, destacó que este grupo de jugadores está con ganas de ir al próximo Mundial y llenó de elogios a Arturo Vidal. “Tendría que estar muy equivocado para no pensar que este grupo de jugadores está picado y que quiere clasificar al Mundial“, sostuvo.

“Uno de los puntos altos de Arturo es su llegada sorpresiva al área rival, con gol, con asistencia, o con situaciones que terminan generando goles para otros. Me parece que no estamos en condiciones de desperdiciar esa posibilidad“, detalló el entrenador.

También declaró que Chile tiene menos puntos en las clasificatorias de los que debería tener, pero que les sirve para ser optimistas. “Tenemos menos puntos de los que deberíamos, pero no me gusta llorar sobre la leche derramada. Lo que no fue no fue, y es la realidad de hoy. Pero nos sirve para tener un presente optimista“, compartió.

Asimismo, comentó sobre el recambio en La Roja, puntualizando que falta buscar más alternativas desde mitad de cancha en adelante. “El recambio se ha dado de forma más abundante de mitad de campo para atrás, pero también hay que intentar buscarlo de la mitad de campo para adelante. Hay que tratar de encontrar abundancia o soluciones en diferentes partes del juego”, aseguró.

Finalmente, Martín Lasarte agregó que le atrae la idea de un equipo con jugadores de proyección junto a otros de experiencia para la Copa América, pero que hoy está focalizado en la próxima fecha clasificatoria. “Tenemos varios planteamientos, pero no tenemos una estrategia definida. Hoy estamos focalizados en Paraguay y Ecuador, Sería muy seductor llevar una base novata apoyada por jugadores de experiencia, pero también seduce que este grupo y este país tengan la chance de ganar una tercera Copa América“, sentenció.