Martín Lasarte: “Por un tema de tiempo, nos vamos a basar en algunas cosas que ya hizo el profe Rueda”

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, se refirió al trabajo que deberá realizar de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y como jugará Chile.

En conversación con La Tercera, el charrúa señaló que, por un tema de tiempo, se basarán en algunas cosas que ya hizo Reinaldo Rueda, pero dejó en claro que no imitará al cafetalero. “No me voy a hacer preso de decir algo para que después no sea como yo digo. Y ahí cometo un gafe. Lo que sí voy a decir, por un tema de tiempo fundamentalmente, es que nos vamos a basar en algunas cosas que ya hizo el profe Rueda. Nos parece atinado. No tenemos tiempo para que lleguen cuatro días antes y les hagamos hacer algo totalmente distinto”, señaló.

“Por ejemplo, dadas las circunstancias y de las cualidades de los deportistas, hoy Chile no puede presionar 60 minutos como hacía hace diez años. Pero sí lo puede hacer en el inicio de los partidos, cinco o diez minutos de presión alta. Y de repente recuperar un rato de tiempo y volver a presionar. Eso, perfectamente”, prosiguió.

“Primero, yo no soy discípulo de Rueda ni voy a pretender ser un imitador de Rueda. Yo dije, alguuunas cosas que el profe Rueda hizo las vamos a repetir. Nosotros vamos a ser diferentes”, afirmó Lasarte.

También tuvo palabras para lo que será su primer desafío como seleccionador nacional. “Es como Alfaro en Ecuador, o Scaloni en Argentina, o Berizzo en Paraguay… Algunos fueron ayudantes… Eso es relativo. Alguna vez a cualquier entrenador le tocó ser seleccionador. Yo muchas veces lo pensé. A mí me gusta el día a día. Habrá que compensar eso. Pero sí, hay una diferencia. Lo que haces en una semana o diez días lo vamos a tener que hacer en tres”, manifestó.

Finalmente, Martín Lasarte sostuvo que para que Alexis Sánchez brille debe estar contento, y lo comparó con Antoine Griezmann. “Es un problema. Alexis es como Griezmann, tienen que estar contentos. Se les tiene que ver la sonrisa. Si no están contentos, con sonrisa, mala cosa“, sentenció.