Bárbara Riveros y su segundo lugar en Pucón: “Gracias a la Ministra del Deporte y los organizadores por permitirme competir”

Bárbara Riveros dejó atrás las polémicas luego de comunicar que no se ha vacunado contra el covid-19 y valoró su segundo lugar en el Ironman 70.3 de Pucón.

“No nos preparamos para esta carrera, salió todo a ultimo minuto y hice una buena carrera. Luisa estuvo a otro nivel, sabía en qué nivel estaba. Tiene mucha calidad como atleta, lo hizo muy bien”, dijo en alusión a Luisa Baptista.

“Luché hasta el final, mantuve la calma y di lo mejor de mi. Con Luisa compartimos entrenador y sabía que estaba al 100%. Tengo mucho que mejorar, pero quedé contenta con mi performance”, explicó Bárbara Riveros, que enfatizó en que la polémica por su no vacunación no influyó en el hecho de no ganar en Pucón por sexta ocasión.

“Fui bastante clara y cada uno tiene su opinión. Jamás he estado contra la vacuna ni poco respetuosa con el distanciamiento y la mascarilla. No hubiera tenido las dos dosis en ningún lugar, espero hacerlo en Europa. Gracias a la Ministra del Deporte y los organizadores por permitirme competir, hasta me hice un test de antígenos esta mañana antes de competir“, planteó la “Chika”.

Bárbara Riveros y la noticia que ensombreció Pucón

Durante el diálogo con ADN Deportes, lamentó el fallecimiento del triatleta de 38 años que se infartó durante la prueba de natación y aseguró que los deportistas constantemente monitorean su salud.

“Si tenemos exámenes bastante seguido, aunque depende de cada deportista. Es muy lamentable, una pena enorme“, planteó escuetamente.

En cambio, la alegría era plena para Lucía Baptista, que le sacó 13 minutos de ventaja a Bárbara Riveros y rompió su récord en “la carrera más linda del mundo” con 4 horas, 17 minutos y 9 centésimas.

“Bárbara es una gran atleta, la mayor triatleta de América del Sur. Trato de seguir sus pasos. Hice mucha fuerza en todos los deportes, intenté desde el principio de la bicicleta tener una ventaja suficiente para asegurar mi victoria”, comentó la brasileña.