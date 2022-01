Bárbara Riveros, a un día del Ironman 70.3 de Pucón: “Siento un deber muy grande con la gente”

A menos de un día de afrontar una nueva edición del Ironman 70.3 de Pucón, Bárbara Riveros conversó con ADN Deportes respecto a sus sensaciones para el evento.

“Estamos con mucha ilusión de estar nuevamente en Pucón. Toda la gente extrañaba el evento y mañana domingo será una gran fiesta“, apuntó la pentacampeona de la prueba, quien espera aprovechar la prueba para preparar sus chances de clasificar al Ironman de Hawai.

“Han pasado grandes campeones de Hawai por aquí, como Allen y McCormack. Sin duda, la energía que te da esta zona y su gente es algo que siempre está en mi corazón. Cuando debo afrontar grandes batallas afuera, Pucón me trae mucha paz y fuerza interna. Por eso siento un deber muy grande por la gente de Pucón“, comentó Bárbara Riveros, que buscará mayor apoyo de la empresa privada al ya dejar las distancias olímpicas y panamericanas.

“Se necesita más apoyo, sobre todo en la distancia larga porque no tendré apoyo del gobierno y la empresa privada me ayudará a financiar eso. Eso requiere recursos y para eso creemos en este proyecto”, explicó.

Bárbara Riveros y sus opciones en el Ironman 70.3 de Pucón

El desafío para la campeona panamericana en Toronto 2015 pasa por afrontar la defensa del título que ganó en la última edición de la prueba en 2019. Todo en un contexto de pandemia que, por los diversos viajes, le ha impedido vacunarse contra el covid-19.

“Durante mi carrera he tenido diferentes adversidades que superar y esta es una más. Espero encontrar mi máximo potencial y darle una alegría a la gente. Será una lucha súper ardua, la brasileña viene muy fuerte, será muy difícil retomar el título. Tenemos el mismo entrenador y apuntó fuerte a esta prueba, mientras que nosotros nos decidimos a venir después de Navidad, pero tengo en mi mente no rendirme”, explicó la deportista nacional, que afrontó el revuelo que provocó el que no esté vacunada.

“Ha sido súper duro desde que empezó la pandemia. Hay que ser tolerantes y pacientes, entender la opinión de las distintas personas. No he tenido la posibilidad de vacunarme y decidimos con mi cuerpo técnico hacerlo después. Igualmente hay que mantener las medidas, lo aplico en Australia desde que empezó la pandemia. Esperemos salir todos adelante”, planteó, junto con comprometerse para una inoculación contra el covid-19 en el corto plazo.

“Tenemos que verlo con mi equipo técnico cuando vuelva a Europa. Ahí debo asentarme en algún lugar por más tiempo para iniciar ese proceso“, sentenció.