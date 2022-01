Las explicaciones por las que Bárbara Riveros puede competir en el Ironman 70.3 de Pucón sin estar vacunada

A días de disputar el Ironman 70.3 de Pucón, las dudas se encendieron en cuanto a la situación sanitaria de la principal carta chilena de la prueba, Bárbara Riveros.

Esto porque la organización del evento confirmó que la deportista nacional no está vacunada contra el covid-19, lo que la llevó a un período mayor de aislamiento para estar en la competencia.

La situación fue ratificada por la propia Bárbara Riveros en la conferencia oficial del Ironman 70.3 de Pucón. “No estoy vacunada porque estuve un año y medio en Australia sin poder salir hasta que se reabrió el ranking olímpico para clasificar a Tokio. En esa época, Australia estaba bastante atrasado con las vacunas y la prioridad era la gente adulta. Salí mucho en busca de los puntos olímpicos y después me he estado moviendo bastante, entonces no he estado en un lugar tan fija para cumplir el tiempo concreto y pasar de una dosis a la segunda“, señaló.

Sin embargo, a diferencia de otras figuras del deporte que no se han vacunado, como Novak Djokovic o Kyrie Irving, la “Chika” espera cumplir pronto el protocolo. “Invito a todos a que se vacunen. Yo lo haré cuando me pueda asentar en un lugar, ya sea Europa o Australia“, sentenció.

¿Por qué Bárbara Riveros puede competir en el Ironman 70.3 de Pucón sin estar vacunada?

La respuesta la entregó el director de la prueba, Guido Cornejo. “Asesorados por autoridades de la medicina, se fueron flexibilizando las exigencias y requerimientos sanitarios en general hasta que se definió un protocolo que nos permitió involucrar a deportistas que podían competir cumpliendo condiciones que no eran necesariamente tener todas las vacunas”, apuntó.

“En términos generales, al no tener algún deportista de tener pase de movilidad, cumpliendo con un PCR negativo y un test de antígenos durante todo el periodo largo de control se puede presentar“, explicitó el directivo.

Así las cosas, y tras superar otra serie de obstáculos, la pentacampeona de “la carrera más linda del mundo” está en condiciones sanitarias de disputar la competencia este domingo 9.