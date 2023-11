El gobierno de Nicaragua oficializó la renuncia de la Organización de Estados Americanos (OEA). El régimen de Daniel Ortega había activado hace dos años el mecanismo de salida del organismo multilateral. La razón definitiva fueron las críticas desde esa entidad contra las elecciones generales en ese país centroamericano.

El ejecutivo de Managua presentó la solicitud de salir de la OEA el 19 de noviembre de 2021 y al cumplirse dos años realizó su renuncia. La medida de Nicaragua llegó cuando la organización había descalificado las votaciones del 7 de noviembre de 2021. Esa jornada Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron reelectos.

Ortega reinició el control de Nicaragua en 2007 y fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo. En las votaciones no estuvieron sus principales opositores, quienes estaban detenidos. La Asamblea General de la OEA definió que el proceso no fue transparente y que no tenía “legitimidad democrática”.

Se trata de la primera ocasión en que un país deja oficialmente la OEA. Antes la propia instancia definió la expulsión de Cuba en 1962. Venezuela inició el proceso de renuncia en 2017, pero en medio el organismo suspendió al país sudamericano al no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro.

Nicaragua acusó a la OEA de vulnerar su carta fundacional sobre la no injerencia en los asuntos internos de los países. El ejecutivo de Managua dijo que el ente está controlado por Estados Unidos. La Prensa informa que un grupo de trabajo de la organización mantendrá la supervisión de Nicaragua.