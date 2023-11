Subdirector El País América y balotaje en Argentina: “Si el ‘voto huérfano’ se decide a ir a votar, siete de cada 10 irá a Massa”

Sergio Massa o Javier Milei; el ministro que tiene a Argentina con una inflación que llega a 146,4% acumulados en 12 meses, o el candidato que promueve la venta de órganos, la privatización de la educación pública, la instauración de las sociedades anónimas en los equipos de fútbol y el porte de armas. Esas son las opciones por las que los trasandinos tendrán que elegir el próximo domingo 19 de noviembre, en la jornada de balotaje para suceder a Alberto Fernández en la presidencia.

Federico Rivas, subdirector de El País para América, explicó la mañana de este viernes, en ADN Hoy, los últimos días de campaña, el contexto en el que llega cada presidenciable y por cierto, aquellas claves que podrían ser definitorias. Por ejemplo, la estrategia de cada uno en las últimas horas:

“Es una elección muy estudiada: en el caso de Milei, cuando habla, mete la pata. Ha dado muy pocas entrevistas estos días, más que nada para aclarar los errores que cometió frente a Massa en el debate electoral del domingo pasado. Y después su fuerte: es un personaje muy histriónico, una estrella de rock al que la gente quiere tocar y grita”.

Su última actividad fue un Córdoba, una ciudad en la que el expresidente Mauricio Macri logró más del 70% de las preferencias. Milei estaba con Patricia Bullrich, exministra de Macri, en lo que “fue una especie de apoyo explícito”. Por otra parte, la de Massa fue un final diferente al éxtasis peronista histórico, si se quiere:

“La de Massa es la campaña más atípica para el peronismo: la imagen que se tiene del peronismo es en estadios, lleno de banderas, con la militancia, pero si prestamos atención, ha sido la campaña de Massa en el arranque. De a poco ido desapareciendo el logo de Unión por la Patria y el único que aparece es el de Massa”.

¿Cómo, o mejor dicho, por qué esa templanza? Explicó Rivas: “Se entiende porque las encuestas le dicen a los equipos de campaña que el 98% del voto peronista que fue a Massa en la primera vuelta va también a la segunda. Es un voto asegurado. Esos votos se lo han dejado los gobernadores, intendentes y alcaldes de distritos, que están cada día pateando la calle, buscando el voto en la calle. Massa no busca el voto asegurado, que es muy emotivo, firme, seguro; le está hablando al 4% y 12% que es indeciso”.

“Lo que ven es que están entre un voto indeciso y el que se va a quedar en su casa porque se quedó son candidato, que no irá a votar, el ‘voto huérfano’. Si se decide ir a votar ese, 7 de cada 10 irá a Massa. Ese voto no quiere ese voto peronista tradicional de estadio, bombo y bandera, sino que dice que no miremos para atrás, que ha sido un desastre; miremos hacia adelante, que hay una luz de esperanza, que soy yo, no el salto al vacío que propone el rival. Esa es la explicación de la estrategia de campaña”, agregó después.

La aparición de Macri podría mover una aguja estrecha, porque según el subdirector de El País, “el final están votando contra el kichrnerismo: acá estaba esa imagen que se dijo alguna vez que si ponés un espantapájaro con tal de que diga que no es de cristina, la gente lo vota. Además, es verdad que Macri le ha dado un barniz democrático y en última instancia está diciendo que le dará los diputados y cuadros que necesite: para armar un Gobierno nacional necesitás 5 mil personas, entre secretarías y subsecretarías, no solo el aparato del Estado. Y Milei no tiene ni remotamente esa cantidad. La gente tendrá que ir a buscarlo al macrismo“.

Al final, planteó: “La economía no tuvo impacto gracias a Milei: Massa es competitivo en este momento porque Milei es un candidato que genera mucho miedo en mucha gente. Si Milei no hubiese corrido el debate hacia cuestiones ajenas a la economía, como la venta de órganos, la educación pública, el negacionismo de la dictadura, evidentemente Massa no tendría ninguna oportunidad. Massa ha logrado que esta campaña sea, no entre Macri y Cristina; ‘es entre vos y yo, Milei sí, Milei no’. Lo que va a definir esta elección es qué tanto miedo le tiene la gente a Milei y hasta dónde ese miedo los puede convencer a votar a un canddiato del peronismo. Este gesto de Macri también espantó a mucha gente del macrismo que es más moderada. En la balanza estará cuánta gente logra mantener Macri-Milei, cuánto el miedo a Massa, al kichnerismo, al peronismo, como le llames… Cuánto pesa el pánico a lo desconocido. Macri redujo el miedo al vacío al decir que Milei no podrá hacer lo que dice. ‘No importa, ahora es acabar con el kichnerismo y después vemos'”.