Dos hoteles en Uruguay rechazaron dar hospedaje a Roger Waters por sus críticas contra Israel

La próxima visita de Roger Waters a Montevideo, Uruguay, donde tiene programado un concierto el viernes, ha generado controversia debido a las posturas políticas del músico británico. Esto a raíz de que el cofundador de Pink Floyd es conocido por sus críticas hacia Israel y sus comentarios directos acerca de lo que ocurre en la región.

Recientemente, dos hoteles en la capital uruguaya, Hyatt Centric y la cadena Regency, rechazaron reservas realizadas por la producción del concierto, aplicando su derecho de admisión, según consignó El Observador de Uruguay. Un tercer hotel, Sofitel Montevideo, aún se mantiene como posible lugar de alojamiento para Waters.

El periodista Pablo Londinsky informó en conversación con Azul FM, que hasta el momento, no está confirmado que Waters pernocte en Montevideo después del concierto en el Estadio Centenario. Tras la presentación en Uruguay, tiene programado actuar en Buenos Aires los días 21 y 22 de noviembre.

Mientras que su paso por Buenos Aires, en Argentina, también se ha visto conflictuado. Debido a que igualmente se han registrado rechazos de reservas en hoteles, como Faena y Alvear.

La carta del presidente del Comité Central Israelita uruguayo

En este contexto, Roby Schindler, presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, envió una carta al gerente general de Sofitel Montevideo, solicitando que rechacen una eventual reserva de Roger Waters. En la carta, Schindler califica al músico de misógino, xenófobo y antisemita, expresando su preocupación por la posible contribución al aumento de la judeofobia en el país al recibirlo.

“Tal vez usted no sepa, y no lo culpo por eso, que Roger Waters es un misógino, xenófobo y antisemita. Que aprovecha su fama como artista para mentir y vomitar su odio hacia Israel y todos los judíos (…) Al recibirlo, usted será, aunque no lo quiera, propagador del odio que este señor destila y estará contribuyendo a aumentar la judeofobia (esto es odio hacia los judíos) en nuestro país. No quisiera estar en sus zapatos y tener que cargar con el estigma de recibir a uno de los principales vomitadores de discursos de odio del planeta”, decía la carta del presidente del Comité Central Israelita del Uruguay.

#JudiosUy

No queremos odio en #Uruguay#RogerWaters pretende vender entradas para un show de política y odio.

Gracias Roby Schindler por este mensaje. pic.twitter.com/0cMXoZua5w — Janet Rudman (@janetrudman) November 12, 2023

Lo que ha dicho Roger Waters sobre Israel

En una de sus últimas opiniones acerca de Israel y sobre el intento de boicot que ha habido en su contra, Roger Waters afirmó que “Israel me considera un peligro contra su existencia, contra su política racista ocupación y colonización. E hicieron todo lo que pudieron para perjudicar mi imagen. Y dañar mi carrera profesional y mi familia. ¿Continuaré desvelando la política de Israel en Cisjordania y Gaza? Sí, lo haré hasta que me muera. Excepto, si dejan de maltratar a los palestinos”.