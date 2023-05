Embajador de Israel acusa que Roger Waters se “vistió de nazi” tras performance del disco “The Wall”

El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, provocó varios comentarios en redes sociales tras acusar al exlíder de la banda Pink Folyd, Roger Waters, de “vestirse de nazi” en un show realizado en Alemania el pasado 17 de mayo.

El diplomático escribió en su cuenta de Twitter “La última “gracia” de Roger Waters: en su concierto de ayer en Berlín se vistió de nazi. Así es, se puso el uniforme de las SS”.

Además, acusó que “su estándar moral es más que dudoso, pues apoya tmbn (SIC) la invasión rusa a Ucrania y defiende la “democracia” de Venezuela entre otras dictaduras”.

El legendario artistas tiene dos conciertos agendados en Chile, sobre esto Artzyeli dijo que “en noviembre hará dos conciertos en Chile, una excelente oportunidad para que antisemitas, neonazis, pro invasión de Ucrania, chavistas y totalitarios de todo tipo vayan a verlo y se sientan a gusto”.

Tras las críticas a la publicación, el embajador se volvió a referir al tema en sus redes sociales, asegurando que “Conozco The Wall pero vestirse de nazi no es un tema de ropa sino de su identidad. Utilizar cerdos pintados con una estrella de David es puro antisemitismo, sea parte de The Wall o no”.

Asegurando que “En el mismo concierto, Waters usó la figura de Ana Frank para promover el odio hacia Israel, y no es la primera vez que lo hace”.

The Wall y la estética fascista

Roger Waters siempre ha tenido una propuesta política sobre el escenario, esto desde que estaba en Pink Floyd, que desde sus comienzos se ha involucrado en temáticas que van más allá de la simple música.

El disco The Wall, lanzado en 1979, es una especie de biografía de Waters, donde a través de un pseudónimo (Pink) muestra las vivencias y traumas de un cantante famoso, quien se ve envuelto en una espiral de locura al enfrentarse a la fama, drogas y expectativas sobre sí mismo.

La muerte del padre del artista en la Segunda Guerra Mundial, marcó profundamente al cantante, incluyendo al totalitarismo como un antagonista permanente, que reprime e impide el desarrollo libre de los seres humanos.

El cantante asume la figura del represor como propia, ya que desde su perspectiva, muchas veces un artista famoso suele actuar como un dictador frente a su público, poniendo un “ladrillo” más en el muro que separa al músico del público.

Criticas al gobierno de Israel

Roger Waters es uno de los artistas más conocidos a nivel mundial que realiza un activismo en contra del gobierno e Israel y de la invasión a Palestina.

“Estás sentado en tu casa, ahí en tu casa, donde tu familia ha vivido durante cientos de años. Y algunos vienen y dicen, eso es nuestro. Soy un colono y voy a quitarte tu casa. No me importa lo que hagas. Morir, eso sería lo mejor“,es parte de declaraciones hechas por Waters.

En su vista anterior al país, en el año 2018, donde realizó un concierto en el Estadio Nacional, señaló que “No estoy en contra de ninguna religión ni contra los judíos, pero sí estoy en contra del supremacismo”.