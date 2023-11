Mia Khalifa aplaudió gesto de Palestino y recordó el trabajo de rescatistas chilenos en explosión de Beirut en 2020

La modelo e influencer de origen libanes, Mia Khalifa, valoró el gesto del equipo chileno Palestino durante su último partido ante Ñublense por el Campeonato Nacional.

Esto ya que el cuadro árabe saltó al Estadio Nelson Oyarzún Arenas con turbantes, y guardó un minuto de silencio, instante en el cual tanto los del cuadro de colonia como los chillanejos hincaron una rodilla en el campo, en el marco de la guerra entre Israel y Palestina.

Chile is on the right side of history 🇨🇱

Mediante sus redes sociales, la exactriz de cine para adultos aplaudió el gesto del cuadro de La Cisterna, y recordó además el trabajo de rescatistas chilenos en la explosión de Beirut, en el año 2020.

“Recuerdo que cuando ocurrió la explosión en Beirut, los socorristas chilenos subieron al primer vuelo y trabajaron incansablemente junto a la Cruz Roja Libanesa para rescatar a las personas de debajo de los escombros”, señaló Mia Khalifa tras citar una publicación con el ingreso de Palestino a la cancha.

I remember when the Beirut blast happened, Chilean emergency responders got on the first flight and worked tirelessly alongside the Lebanese Red Cross to rescue people from under the rubble 🇨🇱🇱🇧🇵🇸 https://t.co/KJ8UPifQQ7

— Mia K. (@miakhalifa) November 13, 2023