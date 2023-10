Asegurando que “ha hecho comentarios repugnantes”, la plataforma de contenido para adultos Playboy informó a sus suscriptores el despido de la modelo de origen libanés-estadounidense Mia Khalifa, luego que ella utilizara sus cuentas de redes sociales para apoyar el ataque de Hamás a Israel.

Luego del ataque del grupo islamista Hamás a Israel el pasado sábado 7 de octubre, Mia Khalifa escribió en su cuenta de X (ex Twitter) que “si puedes observar la situación en Palestina y no estar del lado de los palestinos, entonces estás en el lado equivocado del apartheid y la historia lo demostrará con el tiempo“, entre otros mensajes, lo que generó controversia entre sus seguidores.

En el comunicado enviado a sus suscriptores por correo electrónico, Playboy indicó que “les escribimos hoy para informarles de nuestra decisión de terminar la relación de Playboy con Mia Khalifa, incluida la eliminación del canal Playboy de Mia en nuestra plataforma de creadores“.

A lo anterior agregaron que “Mia ha hecho comentarios repugnantes y reprensibles celebrando los ataques de Hamas contra Israel y el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes”.

If you can look at the situation in Palestine and not be on the side of Palestinians, then you are on the wrong side of apartheid and history will show that in time

— Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023