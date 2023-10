“El mundo te echará de menos”: las emotivas reacciones de compañeros y amigos de Matthew Perry tras su repentina muerte

En el mundo de la política el primer ministro canadiense Justin Trudeau, con quien compartió escuela en Canadá, compartió un sentido mensaje en sus redes.

“El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos escolares a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos” añadió.

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed.

