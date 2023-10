Matthew Perry: cómo fue el último día de vida del actor de “Friends”

Este sábado los fanáticos de Friends se vieron afectados por la muerte del actor Matthew Perry, reconocido por interpretar a Chandler Bing en las múltiples temporadas de la exitosa comedia de situación.

La información fue revelada por el medio estadounidense de espectáculos TMZ luego de confirmarse a través de fuentes policiales. Las mismas aclararon que se trató de un paro cardiaco tras ahogarse en un jacuzzi.

Durante los últimos minutos el mismo sitio web aclaró nuevos detalles sobre el fallecimiento del artista y su última jornada de vida.

Acorde a los registros, Matthew Perry murió en su casa luego de una mañana donde hizo actividad física. En concreto el artista salió de su hogar para jugar una ronda de pickleball, un deporte similar al padel y al tenis.

Tras eso volvió a su hogar y envió a su asistente personal a hacer un recado. Este volvió cerca de dos horas después a la propiedad y encontró a Perry sin signos vitales, momento en el cual llamó al 911.

El mismo medio informó que la policía ya lleva a cabo una investigación sobre la muerte de la estrella de Friends. Eso sí, pese a que su historial personal estuvo marcado por el vínculo conflictivo con las drogas, la situación no parece estar vinculada a las mismas.

La carrera de Matthew Perry

Si bien su gran rol fue en aquel programa emblemático, también tuvo un paso por diversas películas como Fools Rush In, The Whole Nine Yards, Three to Tango, The Kid, 17 Again, The Ron Clark Story y Getting In.

Un historial que también estuvo marcado por menciones en instancias importantes de la industria, tales como nominaciones a los Globos de Oro y a los Premios Emmy.