El gobierno de Estados Unidos confirmó que lanzaron ataques aéreos contra instalaciones vinculadas a Irán. Se trata de objetivos de grupos proiraníes ubicados en la zona este de Siria. El Pentágono aseveró que la acción armada impactó los objetivos establecidos, en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente.

El secretario de defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, manifestó que “EEUU se defenderá a sí mismo, a su personal y sus intereses“. Eso luego que grupos atacaran unas bases militares estadounidenses en Siria e Irak. El jefe del Pentágono precisó que fue el mandatario Joe Biden quien ordenó la acción.

Lloyd Austin comentó que “el presidente estadounidense ordenó la acción” para “dejar claro que Estados Unidos no tolerará este tipo de ataques“. Desde el Departamento de Defensa indicaron que el ataque fue dirigido en contra de almacenes con armamento y municiones cercanos a la ciudad de Abu Kamal en Siria.

El Pentágono filtró que unos cazas F-16 lanzaron los proyectiles de precisión cerca de las 4.30 de este viernes en Siria. El gobierno de EEUU asevera que esos grupos armados tienen el patrocinio de la República Islámica de Irán. La Casa Blanca considera que están desarrollando actividades anti estadounidenses.

The Washington Post consigna que el Pentágono enfatizó que “Estados Unidos no busca el conflicto y no tiene intención ni ganas de implicarse en más hostilidades”. El Departamento de Defensa recalcó que “estos ataques respaldados por Irán son inaceptables y deben terminar”.