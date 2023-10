Inubicable hace más de 10 días: quién Ghassan, el niño chileno-palestino de siete años desaparecido tras ofensiva de Israel en Gaza

El pasado martes se reveló la desaparición de un niño de siete años de edad, hijo de un chileno, en la ciudad de Gaza, provocada a causa de la ofensiva de Israel en el territorio tras el ataque de Hamás.

El 7 de octubre, el grupo islamita lanzó un ataque sin precedentes a diversas zonas israelíes, desencadenando una violenta respuesta de las fuerzas militares en Gaza. Ghassan, hijo de un fallecido hombre chileno y una mujer palestina, vivía en la zona afectada por la ofensiva.

La historia de Ghassan

De acuerdo a lo señalado por el tío del niño, Gustavo Zehnder, a ADN.cl, el menor de siete años vivió junto a él gran parte de su vida, hasta hace un año y medio atrás.

“(Él y su madre) viven en Gaza, Gaza Ciudad. No simplemente en la franja. Bueno, ahí vivían porque la casa de ellos quedó completamente destruida”, comentó el hombre.

“La poca y nada información que pude obtener fue mediante familiares que viven fuera de Gaza, que pudieron en un pequeño lapso, tener contacto con otro familiar —que ni siquiera sé quién es— y que lo que me dijeron que ellos estaban refugiados dentro de un hospital. Gracias a Dios no es el hospital que fue bombardeado ayer”, complementó el tío del niño chileno-palestino.

Hasta el momento no existen más detalles del paradero Ghassan, hecho que mantiene en alerta a sus familiares en Chile. “Considerando la situación, ni siquiera estoy intentando hacer nada porque sé que nadie me va a responder (…) Me traté de comunicar con el colegio de Gaza, me traté de comunicar con mi cuñada, y nada, no hay comunicación. Es muy difícil mantener comunicación dentro de Gaza porque no tienen electricidad y no tienen nada”, expresó Gustavo Zehnder