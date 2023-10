“Sé que nadie me va a responder”: Tío de niño chileno-palestino relata la desaparición de su familia en Gaza tras ofensiva de Israel

El conflicto que se vive en la Franja de Gaza entre Israel y fuerzas de Hamás no ha dejado a nadie indiferente, afectando a miles de personas, incluidos ciudadanos chilenos.

Es más, la tarde del pasado martes, se conoció que un niño de siete años, de padre chileno, se encuentra desaparecido en la ciudad de Gaza desde el 7 de octubre.

Aquel sábado, fue el día elegido por Hamás para atacar tierra de Israel, en una ofensiva sin precedentes, hecho que provocó una violenta respuesta de las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza.

“No hay comunicación”

Precisamente ahí es donde vive Ghassan, hijo de un fallecido ciudadano chileno y una mujer palestina, de quien no se sabe nada hasta la fecha.

Así lo señaló el tío del menor, Gustavo Zehnder, quien expresó a ADN.cl que “considerando la situación, ni siquiera estoy intentando hacer nada porque sé que nadie me va a responder”.

“Me traté de comunicar con el colegio de Gaza, me traté de comunicar con mi cuñada, y nada, no hay comunicación. Es muy difícil mantener comunicación dentro de Gaza porque no tienen electricidad y no tienen nada”, precisó el hombre.

“Gracias a Dios…”

De acuerdo a lo relatado por Zehnder, Ghassan y su madre “viven en Gaza, Gaza Ciudad. No simplemente en la franja. Bueno, ahí vivían porque la casa de ellos quedó completamente destruida”.

“La poca y nada información que pude obtener fue mediante familiares que viven fuera de Gaza, que pudieron en un pequeño lapso, tener contacto con otro familiar —que ni siquiera sé quién es— y que lo que me dijeron que ellos estaban refugiados dentro de un hospital. Gracias a Dios no es el hospital que fue bombardeado ayer”, complementó el tío del niño.

Finalmente, respecto a contacto con autoridades nacionales, Gustavo Zehnder explicó: “La Cancillería se comunicó conmigo hace un par de días atrás, hace como dos, tres días. Me hablaron, digamos, cuál era el modus operandi que ellos podían hacer, pero todo depende de cuando esté abierta la Franja de Gaza, y no se han vuelto a comunicar conmigo porque lógicamente, yo entiendo a ellos también, no es mucho lo que pueden hacer”.