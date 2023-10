Quentin Tarantino visita tropas en Israel en medio del conflicto con Hamás

De manera sorpresiva, el director de cine estadounidense Quentin Tarantino visitó a una parte de las tropas de Israel en el contexto del conflicto armado que el país sostiene con Hamás desde la primera semana de octubre.

Según se pudo ver, la mente detrás de Kill Bill apareció en una base militar en el sur del territorio israelí para reunirse con diversos soldados. Un episodio que quedó plasmado en varios registros difundidos en redes sociales.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023