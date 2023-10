El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, arribó la madrugada de este miércoles al aeropuerto de Tel Aviv. En la losa del terminal lo esperaba el primer ministro de Israel, el ultraderechista Benjamin Netanyahu. Los dos gobernantes se dieron un cálido abrazo, a menos de un día del bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza.

El mandamás de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para comentar la tesis israelita del ataque al hospital. Joe Biden dijo que “parece que vino del otro lado, no de vosotros, pero mucha gente no está segura”. Tel Aviv asegura que fue un proyectil lanzado por error por la Yihad Islámica y el grupo Hamas acusa del bombardeo a Israel.

El viaje del mandatario de Estados Unidos incluía un paso por Jordania, para reunirse con gobernantes de países árabes. Esa actividad fue cancelada tras el ataque al hospital en Gaza. Desde la noche del martes se produjeron intensas manifestaciones en las naciones de Medio Oriente.

Luego de aterrizar el gobernante de Estados Unidos dijo que “basándome en lo que he visto, parece que ha sido obra del otro equipo, no de vosotros”. Luego agregó que “hay mucha gente que no está segura, así que tenemos que superar un montón de cosas”. Por ahora no existe una confirmación independiente de la autoría del ataque.

The Washington Post informa que en Tel Aviv el presidente de Estados Unidos estará en una cita del gabinete de guerra del gobierno de Israel. Desde la Casa Blanca aseguran que el demócrata llega con “preguntas difíciles” para sus aliados.