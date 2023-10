Confirman que esposo de chilena desaparecida fue secuestrado por Hamás

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó que su connacional Iván Illarramendi, esposo de la chilena desaparecida Loren Garcovich, es un rehén que está bajo el poder de Hamás, luego del ataque a Israel el pasado 7 de octubre.

Dicho pronunciamiento se da tras la noticia del Ministerio de Exteriores de Israel, el cual aseveró que el grupo yihadista secuestró al español, y que se encuentra junto a otros 200 rehenes, según consignó El Mundo.

Lo anterior fue anunciado mediante un video publicado en X, donde la cartera israelí incluyó la bandera de España entre las de otros 42 países que tienen connacionales en manos de Hamás.

There are currently foreign nationals from more than 40 countries being held hostage by Hamas.

We ask you as parents. As children. As human beings.

Share their stories and help us bring them home. pic.twitter.com/DaxbtTKyVG

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 17, 2023