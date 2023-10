Liberan registro del bombardeo al hospital de Gaza que dejó cientos de fallecidos

La embajada de Palestina en Chile informó que entre 500 a 1.300 es el número de muertos por el bombardeo al hospital Al Ahly de Gaza. Desde dicho país afectado acusan que el ataque provino de Israel, pero este negó su autoría y apuntó a Hamás.

De esta manera, la cifra de víctimas se elevaría por sobre las 5.000 en esa ciudad. Asimismo, la embajada palestina señaló que su mandatario, Mahmoud Abbas, se iba a reunir con los presidentes de Estados Unidos y de Egipto, junto con el rey de Jordania, pero se canceló tras el bombardeo.

Los dos gobiernos de Palestina, uno en Cisjordania y el otro en la Franja de Gaza, han comunicado que Israel es el responsable del ataque al recinto hospitalario. Misma postura compartió Hezbolá, organización musulmana chií libanesa, el cual lo tildó como una “matanza”, según consignó El País.

Además, el grupo islamita Yihad Islámica negó su autoría. En esa línea, el líder de Hamás, Ismail Haniya, acusó a Israel “y a su apoyo, Estados Unidos” del bombardeo, y lo calificó “punto de inflexión”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señaló que, mediante sus análisis y fuentes de inteligencia, el cohete que cayó en el hospital formó parte de un lanzamiento masivo de misiles por parte de la Yihad Islámica.

Lo mismo indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su cuenta de X: “El mundo entero debe saber: fueron los bárbaros terroristas los que atacaron el hospital en Gaza, no las Fuerzas de Defensa israelíes (…) Los que han asesinado brutalmente a nuestros hijos también están asesinando a los suyos”.

The entire world should know: It was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital in Gaza, and not the IDF.

Those who brutally murdered our children also murder their own children.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023