Guerra entre Israel y Palestina: cómo son los parapentes motorizados que habría usado Hamás para ataque en festival

El pasado sábado 7 de octubre, el grupo islamista palestino Hamás irrumpió en medio de un festival de música electrónica Nova, el cual se desarrollaba en las cercanías de Gaza, en Israel. Producto del ataque, se han registrado miles de víctimas fatales en la zona.

Uno de los aspectos que no pasa desapercibido es la manera en la que atacó el grupo islamista a Israel. De acuerdo a registros, los milicianos utilizaron parapentes motorizados para irrumpir en el festival israelí.

Tras cruzar desde la frontera de Gaza, el grupo islamista palestino irrumpió en diversas localidades israelíes cercanas a la zona. Allí, las milicias del grupo armado arrasaron con gran parte de los habitantes de Israel. Una gran parte de las víctimas del ataque fueron quienes estaban en el festival de música electrónica israelí. Hasta allí se desplazó el grupo de Hamás utilizando parapentes motorizados para atacar a los asistentes del evento.

De acuerdo a registros compartidos por el propio grupo radical y también por usuarios de redes sociales, los milicianos palestinos se subieron a bordo de unos parapentes con motor, mediante los cuales se acercaron a las distintas localidades de Israel sembrando el caos.

Según quienes capturaron el ataque, se observaba como el grupo armado bajaba desde el cielo en los parapentes disparando contra todo aquel que se les cruzaba por delante.

Mediante sus redes sociales, Hamás compartió la táctica utilizada por los palestinos para invadir Kibutz (cooperativa agrícola de Israel) donde se ve que utilizaron los parapentes motorizados para llegar al lugar.

Hamas airforce published their infiltration by air into the Israeli kibbutz in the Gaza envelope.

